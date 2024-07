So poslanci kršili ustavo pri sprejemanju sklepa o priznanju Palestine?

Skupina poslancev opozicijskih strank SDS in NSi je danes na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju Palestine, ki ga je državni zbor sprejel 4. junija. Koaliciji med drugim očitajo, da je pri sprejemanju sklepa vlade o priznanju Palestine kršila ustavo in poslovnik DZ.

Zahtevo so vložili »zaradi kršitve v postopku obravnave in sprejema omenjenega sklepa, kršitve ustave, poslovnika državnega zbora, avtoritarnega in samovoljnega ravnanja ter zlorabe postopka,« so v sporočilu za javnost med drugim zapisali v največji opozicijski stranki SDS.

Zahtevo je vložilo 32 poslancev obeh opozicijskih strank - vseh osem poslancev NSi in 24 od 27 poslancev SDS z izjemo Anžeta Logarja, Eve Irgl in Dejana Kaloha.

Od poslancev opozicije prisoten le Kaloh

Opozicija je sicer 4. junija obstruirala izredno sejo DZ, na kateri je bil z glasovi 52 od 53 navzočih poslancev sprejet sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Od poslancev opozicije je bil prisoten le Kaloh, ki se je glasovanja vzdržal.

Postopke v povezavi s priznanjem Palestine v DZ so zaznamovali zapleti. SDS je dan pred izredno sejo vložila pobudo za posvetovalni referendum glede priznanja, jo v torek tik pred sejo umaknila, nato pa jo med sejo znova vložila. Koalicija je SDS očitala, da s takšnimi manevri skuša onemogočati odločanje o priznanju Palestine, v SDS pa so koalicijo in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič obtožili kršenja poslovnika DZ.

Glasovanje šele po 30 dneh

Opozarjali so, da bi zaradi pobude za referendum lahko DZ po zakoniti poti o priznanju Palestine glasoval šele po 30 dneh. Ob vložitvi zahteve za presojo ustavnosti so danes znova zatrdili, da »se predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sklepu ni obravnaval v roku, kot je določen v poslovniku, zato je bila s tem poslancem odvzeta možnost tehtnega premisleka o sklepu, ki se navezuje na pomembno zunanjepolitično vprašanje«.

To po navedbah SDS »predstavlja neposreden in grob poseg v načelo demokratičnosti ter s tem kršitev ustave«. Podpisani poslanci zato ustavnemu sodišču predlagajo, da sprejme njihovo zahtevo, jo obravnava »absolutno prednostno« in zaradi neskladij z ustavo in poslovnikom DZ odpravi sklep o priznanju Palestine.