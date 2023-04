So patra Rupnika premestili? Na dan so prišle nove informacije

Slovenski jezuitski duhovnik pater Marko Rupnik, obtožen spolne zlorabe številnih redovnic, naj bi po poročanju številnih medijev zapustil Rim in bil dodeljen duhovniški rezidenci v Milanu v Italiji. Vir govoric je bil predstojnik Družbe Jezusove v Sloveniji pater Miran Žvanut, ki je povedal, da bo obtoženi duhovnik prisiljen zapustiti italijansko prestolnico in živeti v domu za ostarele duhovnike Družbe Jezusove v škofiji Aloisianum v Gallarate, v Milanu na severu Italije.

A Rupnikov predstojnik, pater Johan Verschueren, ki je tudi delegat Družbe Jezusove za hiše, dela in medprovincialne jezuite v Rimu, za ACI Prensa, je na vprašanja španskega novinarskega partnerja CNA, odgovoril, da ima Rupnik »samo enega glavnega nadrejenega – to sem jaz. Zato se s primerom ukvarjam in postopkov, ki še tečejo, ne bom komentiral. Pravzaprav se s primerom patra Rupnika ukvarjam le v mejah, ki jih določa cerkveno pravo, nič več in nič manj,« je dejal.

Center Aletti pod cerkveno oblastjo

V Milanskem Aloisianum Gallarate so za ACI Prensa povedali, da s to informacijo niso seznanjeni in da od Družbe Jezusove niso prejel nobenega obvestila o morebitni premestitvi Rupnika.

Aloisianum je bil ustanovljen leta 1839 kot semenišče za ambiciozne jezuite. Posvečeno je sv. Alojziju Gonzagi, njegovo ime izhaja iz Aloisius (lat. Louis). V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je prenehalo s svojim univerzitetnim programom in ostalo rezidenca jezuitske skupnosti. Aloisianum je znano tudi po tem, da je tam študiral in umrl kardinal Carlo Maria Martini, nekdanji milanski nadškof.

V izjavi za ACI Prensa je Verschueren tudi zanikal, da bo razpuščen Aletti Center, umetniška šola za promocijo verske umetnosti, ki jo je ustanovil Rupnik v Rimu. »To je preprosto nemogoče. Center Aletti je pod cerkveno oblastjo rimskega vikariata,« je pojasnil.

Primer Rupnik

Jezuitski red je prejel obtožbe zoper Rupnika, ki segajo od leta 1985 do 2018 in vključujejo trditve o duhovnih, psihičnih in spolnih zlorabah ter zlorabah vesti, vse pa vključujejo odrasle redovnice.

Maja 2018 je Kongregacija za nauk vere uradno razglasila, da je Rupnik zagrešil izobčeno dejanje odveze sostorilca greha proti šesti zapovedi in da je duhovnik v stanju izobčenja, ki je bilo preklicano z dekretom CDF kasneje istega meseca. Rupnik je takrat tudi prenehal biti direktor Centra Aletti.

V zadnjih mesecih so bili drugi primeri zlorabe žensk, povezani s centrom Aletti, poslani jezuitskemu sedežu v Rimu.

V skladu z veljavnimi omejitvami, ki jih nalaga jezuitski red, je Rupniku prepovedana »kakršna koli javna ministrantska in zakramentalna dejavnost«, prepovedano je javno obveščanje, zapovedano mu je, da ne sme zapustiti Lazia in »ne sme opravljati nobene javne umetniške dejavnosti, zlasti v zvezi z vero kot so cerkve, ustanove, oratoriji in kapele, vadbene ali duhovne hiše,« poroča CNA.

