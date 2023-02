Potrdili nove žrtve patra Rupnika: med njimi tudi moški

Vrh mednarodnih hiš jezuitskega reda v Rimu je zgodaj davi objavil novo poročilo o pričevanju domnevnih žrtev slovenskega patra Marka Rupnika. V njem potrjuje, da so med ljudmi, ki so odgovorili na decembrski poziv reda in prijavili nove primere, tako ženske kot moški, je poročal Radio Slovenija.

Gre za prijave duhovnih, psiholoških in seksualnih zlorab z zelo visoko stopnjo verjetnosti, ki naj bi jih Rupnik zakrivil med sredino 80. let prejšnjega stoletja in letom 2018.

Delegat mednarodnih hiš Johan Verschueren je potrdil, da je red Rupniku prepovedal vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in druge javne nastope ter tudi vse oblike javnega umetniškega izraza. Kot je dodal, ne izključujejo niti nadaljnjih sankcij proti njemu.

Marko Rupnik.FOTO: Jure Eržen, Delo

Spomnimo. Vatikan je slovenskega jezuita, sicer znamenitega in iskanega cerkvenega umetnika Marka Rupnika že leta 2019 začasno ekskomuniciral, ker je storil enega najhujših zločinov v katoliški cerkvi, ko je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha.

O zlorabi je spregovorila ena izmed redovnic. »Njegova spolna obsedenost ni bila improvizirana, ampak globoko povezana z njegovim konceptom umetnosti in njegovim teološkim razmišljanjem. Oče Marko je začel počasi in sladko polniti moj psihološki in duhovni svet, izkoriščal je mojo ranljivost in zlorabljal moje razmerje z Bogom, da bi me potisnil v spolno doživetje z njim,« je za Domani povedala neimenovana nekdanja slovenska redovnica.