Sneg je na poti: pričakujte ga do pol metra

»Od nedelje zvečer do ponedeljka zvečer bo na Notranjskem in Kočevskem zapadlo od 30 do 50 cm večinoma suhega snega. Veter bo gradil snežne zamete, lahko pride do vetroloma,« napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

V opozorilu, ki je oranžne barve (le stopnja manj do rdeče, opozarja pa, da bodite pripravljeni), za ponedeljek napovedujejo sledeče:

severozahod države: od 20 do 40 centimetrov snega v 24 urah,

jugozahod: več kot 20 centimetrov snega v 24 urah,

osrednja Slovenija: od 5 do 25 centimetrov snega v 24 urah in

jugovzhodna Slovenija: od 25 do 40 centimetrov snega v 24 urah.

Koliko ga bo naneslo v nižinah, bomo videli jutri.

Ne le sneg, tudi veter bo bril

Na severovzhodnem delu države bo očitno bolj umirjeno, vsaj kar se snega tiče, bo pa pihal veter. Najmočneje bo brilo na Primorskem: v noči na ponedeljek in v ponedeljek zjutraj bo burja na izpostavljenih mestih dosegala hitrost do 140 km/h. Tudi v notranjosti bo zelo vetrovno. Čez dan bo veter malenkost oslabel, napovedujejo vremenoslovci.

