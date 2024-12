Služite z onlyfans? Udarilo vas bo po žepu!

S pomočjo omrežja onlyfans je v tujini obogatelo mnogo predvsem deklet, ki tam za plačilo razkazujejo svoje čare. Omrežje se je seveda prijalo tudi v Sloveniji, med tistimi, ki ne skrivajo, da služijo z objavo vročih posnetkov, sta denimo vplivnica Ana Pusovnik in Denise Dame, svoj račun na platformi je letos odprla tudi srbska zvezdnica Jelena Karleuša, z njim pa že nekaj časa lepe denarce služi tudi hrvaška vplivnica Nika Ilčić.

Možnost za zaslužek na portalu je zdaj zavohala tudi Finančna uprava RS (Furs). »Če ste ustvarjalci na onlyfans in objavljate plačljive vsebine na tej platformi, vas pozivamo, da preverite, ali ste napovedali vse dohodke, ki ste jih dosegli v preteklih letih iz tega naslova. Če jih še niste, storite to čim prej, najpozneje do 31. decembra 2024,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bodo glede dohodkov z omenjene platforme v začetku prihodnjega leta začeli izvajati poostrene nadzore.

Spremljajo že več let

Kdo vse pri nas služi z onlyfans, Furs sicer spremlja že več let, očitno pa te osebe do zdaj dodatnega zaslužka niso dosledno prijavljale, kar pomeni, da so delo opravljale na črno, zaradi česar pa ni zagrožena le visoke globa, ta lahko znaša od 1000 do kar 26-000 evrov, ostanejo lahko tudi brez denarja, ki so ga na ta način zaslužile. Slaba novica za tiste, ki dohodkov z naslova onlyfans do zdaj niso prijavljali: »Obveznost prijave velja tudi ’za nazaj’, torej tudi za dohodke, ki so bili ustvarjeni v preteklih letih.«

Na Fursu ob tem še dodajajo: »Nadzori bodo usmerjeni tudi na preverjanje, ali imajo zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij samostojnega, neodvisnega in trajnega opravljanja dejavnosti, ustrezno registrirano dejavnost za poslovanje prek spletnih platform in ali imajo zavezanci prihodke iz tega naslova prijavljene v ustrezni višini za celotna že zaključena leta.«