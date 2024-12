Na priljubljenega vplivneža naj bi se spravila inšpektorica: »Prepisal bom firmo v Bosno« (FOTO)

»Danes je eden od dni, ko sovražim, da živim v Sloveniji, delam v Sloveniji, plačujem davke v Sloveniji,« je svoj zapis na družabnem omrežju začel samooklicani deloholik, sicer pa vodja projektov in ustvarjalec vsebin David Milosavljević. Kaj ga je tako razjezilo in prizadelo?

Kot mnoge druge naša davčna politika. »Ugotovil sem, da bom zaradi nove davčne zakonodaje normirancev moral plačati znatno več davka, kit bi ga originalno moral, čeprav sem vse leto že tako ali tako plačeval več davka (imel sem na izbiro, ali plačujem več ali manj, izbral sem dražjo opcijo),« je nadaljeval priljubljeni vplivnež.

Je sicer eden mnogih, ki ga bo novela zakona o dohodnini, ki so jo po predhodnem vetu sprejeli prejšnji teden, v veljavo pa naj bi stopila s 1. januarjem 2025, močno udarila po žepu. Državni zbor je namreč znižal mejo za vstop v sistem t. i. normirancev s 100.000 na 60.000 evrov letnega prometa.

David je razočaran nad slovensko davčno zakonodajo. FOTO: Zaslonski posnetek

Spremenjena zakonodaja

»Tržna inšpektorica se je spravila name kot vplivneža, čeprav sem ji pojasnil, da imam zadeve zelo korektno urejene, hoče, da si zaradi njihovih pravil dobesedno uničim objave in kanale. Recimo, zahteva, da v prvih petih sekundah vsakega videa povem, da je to oglas, in da se na vseh kanalih obnašam, oziroma povem, da sem tako rekoč oglasna deska, čeprav to nisem,« je ogorčeno nadaljeval Milosavljević.

Ustvarjalec je morda pozabil, da je že od parila v veljavi nova zakonodaja, ki pod drobnogled jemlje tudi vplivneže in njihovo oglaševalsko delo, o čemer smo že pisali, inšpektorat pa je od podjetij, preden je zakonodaja vstopila v veljavo, od podjetij pridobil seznam vseh vplivnežev, s katerimi sodelujejo, in kot kaže, je bil (vsaj) na enem od teh seznamov tudi Milosavljević. Ta je sicer objavo ogorčeno zaključil, da bo, če se bo tako nadaljevalo, »prepisal firmo v Bosno ali na Ciper«, češ da je nekaj njegovih kolegov to tudi že naredilo.