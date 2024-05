Koliko bo Karleuša zaslužila na platformi za odrasle

Jelena Karleuša je na svojem profilu na instagramu delila fotografijo, na kateri je logotip OnlyFans, in napovedala, da bo kmalu aktivna na omenjeni platformi.

»Karleusastar. Kmalu,« je ob objavi na kratko zapisala pevka. Njena objava je presenetila mnoge, čeprav je znano, da pevka pogosto pozira na pol gola in deli fotografije na družbenih omrežjih kot na primer na spodnji objavi.

Karleuša pa ni edina, ki se je odločila za ta korak, znano je, da so se številne javne osebnosti odločile zaslužiti z golimi fotografijami.

Platforma, namenjena deljenju priljubljenih vsebin, prinaša tudi dobiček, saj se uporabniki naročajo na profile, ki jim želijo slediti, zaslužki pa so lahko zelo visoki.

Jelena Karleuša med nastopom FOTO: Instagram

Rada je provokativna. FOTO: Instagram

Številne zvezdnice

Pred Jeleno Karleušo so račun odprle številne zvezdnice, košarkarica Milica Dabović, pa tudi nekdanja zmagovalka Wimbledona Sofija Žuk in svetovna zvezdnica Iggy Azalea​. Večkrat so se pojavila ugibanja o zaslužkih javnih osebnosti, ki so se odločile svoje gole fotografije deliti na tej platformi. Znano je, da OnlyFans deluje kot platforma, kjer se uporabniki naročijo na ogled vsebine na določenih računih. Kot so pisali tamkajšnji mediji, je naročnina različna, zaslužek pa je odvisen predvsem od števila sledilcev.

Tako je na primer Milica Dabović po odprtju računa na OnlyFans delila vsebino po ceni 15 dolarjev, kolikor je stala naročnina, v enem mesecu ji je uspelo pritegniti pozornost 4000 naročnikov in je od svojih golih fotografij v mesecu dni zaslužila 60.000 evrov na dan. Njena priljubljenost je rasla, na vsebine nekdanje košarkarice pa se je naročilo kar 9000 ljudi, kar pomeni, da s temi brezplačnimi vsebinami zasluži več kot 136.000 evrov na mesec.

Naročnina za račun raperke Iggy Azalea po poročanju medijev stane 25 dolarjev, raperka pa je, potem ko je vsebina eksplodirala v 24 urah, zaslužila 307 tisoč ameriških dolarjev oziroma več kot 280 tisoč evrov.

Ker Jelena Karleuša velja za eno najbolj priljubljenih pevk na Balkanu in najbolj spremljano zvezdnico, ki ji na instagramu sledi več kot dva milijona ljudi, lahko predvidevamo, da bo njen račun imel na tisoče naročnikov, kar ji bo prineslo več sto tisoč evrov na mesec. Točnega zneska zaslužka, pa tudi podrobnosti o naročnini na platformi za odrasle, Karleuša javno ni navedla, poroča mondo.rs.