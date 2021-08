Slovensko podjetje: 200 evrov nagrade, če prinesejo potrdilo, da so cepljeni

Dopis direktorja o nagradi, če bodo delavci pokazali, da so cepljeni. FOTO: Twitter

Kako pa je pri vašem delodajalcu? Vam za cepljenje tudi ponuja nagrado? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Strokovnjaki že več kot pol leta opozarjajo, da je cepljenje edina možnost, da se človeštvo zoperstavi hitro prenosljivemu virusu sars-cov2. V letu 2020 smo Slovenci in Slovenke občutili, kaj pomeni zaprtje države, gospodarstvo pa je zaradi tega utrpelo velike izgube.Pri nas je precepljenost nizka, število okužb in hospitaliziranih zaradi covida 19, se veča iz dneva v dan, zato ne čudi, če se podjetje odloči za takšen ukrep, kakor se je dolenjsko podjetje REM.Kot je razvidno iz dopisa, ki je zakrožil po twitterju, podjetje ponuja 200 evrov nagrade vsem tistim delavcem v podjetju, ki bodo do 31. oktobra 2021 prinesli potrdilo Nijz o cepljenju. Ta dodatek v bruto vrednosti bodo vsakemu delavcu izplačali pri oktobrski plači.V četrek so pri nas znova zabeležili veliko novookuženih