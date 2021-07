Slovenski strokovnjak napovedal »delta cunami« in preobremenjeni zdravstveni sistem

Biokemik s Kemijskega inštitutaje prepričan, da bo tako kot v druge države tudi v Slovenijo prišel delta cunami, je povedal v Odmevih. Čeprav vlada pravi, da ne bodo ničesar zapirali in da se bodo ljudje lahko gibali s potrdili PCT, Jerala na to odgovarja: »Jaz osebno bi to jemal bolj kot svarilo. Vsekakor je želja, da nas ne zapiramo, ampak sem prepričan, ko bo zdravstveni sistem preobremenjen, ne bo ostalo drugega, kot da zaščitimo tudi tiste, ki se niso zaščitili zaradi, recimo temu, svojega nespametnega ravnanja.«Na vprašanje, kaj napoveduje za prihodnje mesece, je Jerala v Odmevih povedal: »Napovedujem, da bo tako kot po ostalih državah prišel delta cunami. Vidimo, kako po drugih državah strmo rastejo okužbe. Zelo dobro in pomirjujoče je, da je število hospitalizacij približno desetkrat manjše kot pri prejšnjih valovih – ampak v državah, kjer je precepljenost zelo visoka. Če pogledamo po drugi strani Rusijo, vidimo, da je tam število mrtvih večje kot kadar koli v tej epidemiji.«O delta različici je razkril: »Žal je ta različica najbolj efektivna od vseh variant doslej in vemo, da je približno dvakrat bolj infektivna kot začetna različica. /.../ Izkazalo se je, da potek bolezni hitrejši in da je virusno breme približno tisočkrat močnejše kot pri ostalih, kar pomeni, da se bistveno hitreje raznaša. Okuženi lahko okuži od šest do osem drugih ljudi.«Jerala je vse, ki se še niso cepili, k temu pozval, tako kot tudi številni drugi zdravstveni strokovnjaki, zdravniki, ki menijo, da se je cepivo izkazalo za učinkovito in varno.