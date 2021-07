Če ste cepljeni z enim od teh dveh cepiv, ste dobro zaščiteni pred delto

Dva odmerka cepiva Pfizerja in Biontecha ali Astrazenece še vedno dovolj zaščitita proti bolj kužno in trenutno dominantno delta različico novega koronavirusa v primerjavi z alfa različico, je pokazala najnovejša britanska študija. Pri tem poudarjajo, da mora biti oseba cepljenja z obema odmerkoma, piše Reuters.Dva odmerka cepiva Pfizerja in Biontecha v 88 odstotkih zaščitita pred okužbami, hospitalizacijo in hudimi oblikami bolezni covid 19 v primerjavi z 93,7 odstotka učinkovitosti pri alfi različici virusa.Dva odmerka cepiva Astrazenece osebo pred hujšim potekom bolezni zaščiti 76-odstotno pred delta različico, v primerjavi s 60 odstotki, kot je bilo sprva rečeno, in v primerjavi s 74,5 odstotka, kolikor je cepivo varovalo pred alfa različico, piše Reuters.O cepivu Moderna je manjša laboratorijska študija pokazala, da je cepivo sposobno zagotoviti zaščito pred različico delta in drugimi preizkušenimi različicami, čeprav je bil učinek v primerjavi z različico alfa zmanjšan. A pri tem je bila spodbudnejša analiza, da je cepivo veliko učinkovitejše pri tvorbi protiteles proti delti kot proti beta, kažejo podatki, ki še niso bili strokovno pregledani.V ZDA je bila narejena tudi manjša laboratorijska študija primerjav cepiv Pfizer-Biontech in Moderna v primerjavi z enim odmerkom cepiva Janssen (Johnson & Johnson). V laboratorijskem poskusu so raziskovalci primerjali majhno število vzorcev krvi 10 ljudi, ki so prejeli cepivo Johnson & Johnson, in 17 ljudi, ki so prejeli odmerke Pfizerja ali Moderne. Rezultati so pokazali, da je cepivo Johnson & Johnson morda manj učinkovito proti nekaterim različicam.