Slovenka prestala 14 postopkov IVF, danes je mama dveh sinov

V knjigi Moji IVF otroci je Marija Martinčič Bauman zapisala intimno izkušnjo, ki jo je vodila od spoznanja, da ne more imeti otroka po naravni poti, do zdravljenja, tudi alternativnega, predvsem pa od razumske odločitve do globoke želje in spoznanja, da je otrok čudež, ki ti ga življenje nakloni, ko si pripravljen in se prepustiš. Ženskam, ki negujejo željo po otroku, sporoča, naj je ne spregledajo, ampak ji sledijo.

