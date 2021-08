Slovenijo zajel val neviht, ponekod pada toča (FOTO)

Dvor pri Žužemberku. Tla je pobelila toča. FOTO: Bralka Jasmina

Podatki o morebitnem pojavljanju toče, ob 16.10 FOTO: Arso

Je tudi pri vas nevihtno vreme? Je padala toča? Pišite nam in v spodnji obrazec dodajte fotografijo.

Iz nekaterih delov Slovenije poročajo o močnejših nalivih, pa tudi o toči. Vremenoslovci so sicer napovedali delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije pa plohe in nevihte, krajevno tudi močnejše . Najvišje dnevne temperature med 22 in 28 stopinj Celzija, ponoči pa bo zlasti na severozahodu nastala kakšna ploha in nevihta.Bralkanam je sporočila, da je v Dvoru pri Žužemberku divjalo neurjo, padala je toča. Poslala nam je tudi fotografije. O nalivu s točo poroča tudi bralkaiz Velenja.Agencija za okolje je sicer prižgala opozorilo za točo v več delih Slovenije, podatki pa se spreminjajo iz minute v minuto.