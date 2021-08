Prižgali alarm za točo: grozi skoraj polovici Slovenije

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje. V notranjosti Slovenije bodo krajevne plohe in nevihte, medtem ko se bodo dnevne temperature povzpele od 22 do 28 stopinj Celzija. Tudi danes se najbrž ne bomo izognili toči. Trenutno je velika verjetnost toče na Bovškem, Dolenjskem, Goriškem, Obali, Notranjskem, pa tudi v Ljubljani z okolico.Ponoči bo zlasti na severozahodu nastala kakšna ploha in nevihta.