Slovenija se veseli, priljubljena spletna stran je spet na voljo

Slovenska spletna stran, bolje rečeno knjižnica glasbe, računalniških iger in filmov, partis.si, je bila vse od marca nedostopna. Sprva naj bi šlo za težave z domeno, potem pa se je zgodil velik požar v skladišču v Franciji, kjer je imel Partis svojo bazo podatkov. Včeraj, 14. junija, pa so spletno stran obudili. »Skupaj smo eno! Zahvaljujemo se vsem uporabnikom, nalagalcem in osebju za podporo v teh težkih časih. Brez vas nam ne bi uspelo ohraniti naše mreže. Trenutna različica je samo začasna, tako, da lahko dostopate do vsebin., ki že obstajajo v Partis mreži. Trenutno potekajo zadnja testiranja socialnih delov (forum, klepet, profili,...),« so zapisali (nelektorirano) na facebookuSicer je omenjena spletna stran zelo priljubljena, a treba je vedeti, da razpolaga tudi s piratskimi vsebinami (brez dovoljenja avtorjev za objavo, kaj šele za deljenje). Vsakdo lahko na partis.si naloži vsebine in si jih iz te domene nalaga na svoj računalnik.