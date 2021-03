Hud požar uničil podatke, skupil jo je tudi Partis

Pretekli teden je zagorelo pri največjem ponudniku oblačnih storitev v Evropi OVHCloud. Prizadeti sta bili dve hali podatkovnega centra v francoskem Strasbourgu, zaradi česar je bilo začasno nedosegljivih več milijonov spletnih strani, izgubljena pa je bila tudi velika količina podatkov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Ena hala s strežniki OVHClouda je pogorela do tal, druga delno. Prizadetih je 16.000 strank, je prejšnji teden navedlo podjetje.



APA povzema poročanje medijev, da je bilo vsaj začasno nedosegljivih 3,6 milijona spletnih strani. Številne stranke so izgubile vse podatke, saj je OVH varnostne kopije ponujal v zameno za dodatno plačilo. Mnogi so se temu, ker so zaupali v varnost oblačne storitve, izognili.



Med bolj vidnimi prizadetimi stranmi so uradna stran francoske vlade, francoski kriptotrgovec Coinhouse ter britansko podjetje z računalniškimi igrami Facepunch, ki je že navedlo, da je izgubilo velike količine podatkov. Enako je sporočila velika francoska pravna firma Leroi & Associes.

V Sloveniji oškodovan Partis V Sloveniji je zaradi požara ugasnila spletna stran Partis za deljenje datotek, med katerimi so piratski filmi, računalniške igre, TV-serije in glasba.



Nekateri tuji mediji sicer poročajo, da so podatke izgubile tudi številne stranke, ki so plačevale za ustvarjanje varnostnih kopij podatkov. Strežniki z varnostnimi kopijami so se namreč nahajali v drugih halah istega podatkovnega centra, v primeru nekaterih podjetij pa so pogoreli oboji.



Koliko podjetij je ostalo brez podatkov, je sicer še nemogoče oceniti, OVH pa upa, da bo storitve v prizadetem podatkovnem centru lahko ponovno ponudil ta teden.



Francoski OVH, ki je bil ustanovljen leta 1999, ima več kot 260.000 strežnikov v več kot 20 podatkovnih centrih in je na evropski ravni vodilni ponudnik gostovanj. Podjetje je veljalo za enega evropskih paradnih konjev v razvoju alternativne ponudbe internetnim gigantom iz ZDA in Kitajske.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: