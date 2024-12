Slovenija poostrila nadzor na mejah, to je razlog

Slovenska policija je v luči spremenjenih razmer v Siriji poostrila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko z namenom boja proti terorizmu in preprečevanja nezakonitih migracij, so danes sporočili z notranjega ministrstva. Minister Boštjan Poklukar je o tem obvestil kolega iz Italije in Hrvaške, Mattea Piantedosija in Davorja Božinovića.

Ministri so se danes med drugim pogovarjali o spremenjenih razmerah v Siriji in morebitnem vplivu dogajanja na notranjo varnost v državah in v Evropski uniji nasploh, so še navedli na notranjem ministrstvu.

Dogovorili so se, da se bodo o tem pogovarjali tudi ob robu zasedanja notranjih ministrov držav članic EU, ki bo v četrtek potekalo v Bruslju. Dogajanje v Siriji bo po napovedih tudi ena od osrednjih tem zasedanja zunanjih ministrov naslednji ponedeljek.

Vodenje prehodne vlade v Siriji, kjer so uporniške skupine pred dnevi strmoglavile režim Bašarja al Asada, je prevzel Mohamed al Bašir, ki bo na položaju ostal do 1. marca prihodnje leto.

Današnji telefonski pogovor notranjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije je sledil nedavni nagli spremembi razmer v Siriji, kjer so uporniške skupine v nedeljo strmoglavile režim predsednika Bašarja al Asada.

Več držav članic EU je kmalu zatem napovedalo začasno zaustavitev obravnave prošenj za azil sirskih beguncev. To so med drugim napovedale Nemčija, Avstrija, Italija, Francija in Hrvaška. Kako bo v tem pogledu ravnala Slovenija, še ni znano.