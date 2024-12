Sirska državna televizija razglasila padec Asadovega režima (FOTO)

Sirska državna televizija je danes objavila sporočilo o padcu režima predsednika Bašarja al Asada. »Zmaga velike sirske revolucije in padec zločinskega Asadovega režima,« je po navedbah agencije AFP pisalo v celozaslonskem sporočilu. Uporniki so zasedli predsedniško palačo in napovedali pogovore z mednarodno skupnostjo.

V predhodnem prispevku, ki ga je predvajala državna televizija, je eden iz skupine ljudi v televizijskem studiu prebral sporočilo o strmoglavljenju »tirana Bašarja al Asada ter izpustitvi neupravičeno priprtih iz režimskih zaporov«.

FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Po zavzetju Damaska so uporniške skupine sporočile, da si bodo prizadevale doseči sodelovanje s »prijateljskimi narodi« za doseganje stabilnosti in varnosti v regiji. Vodja glavne sirske opozicijske skupine v tujini Hadi al Bahra je za televizijo Al Džazira povedal, da se bo sešel s predstavniki arabskih in evropskih držav, kakor tudi Združenih narodov, da bi dosegli dogovor o naslednji fazi za Sirijo, povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters

Iz zapora izpustili na tisoče zapornikov

Uprava za politična vprašanja, veja sirske opozicije, je prav tako napovedala, da bo delovala za vse Sirce in se držala načel pravičnosti in dostojanstva za vse državljane. »Osvoboditev Sirije je zmaga za vse njene otroke, ki so se žrtvovali za enotnost države in ljudi. Ob tej priložnosti potrjujemo svojo zavezanost krepitvi družbene enotnosti ter potrditev načel pravičnosti in dostojanstva za vse sestavine sirske družbe,« je sporočila po poročanju Al Džazire.

Uporniška skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) in zavezniške frakcije so po bliskoviti ofenzivi, ki so jo začele 27. novembra, zavzele dele države izpod nadzora vladnih sil, vključno z večjimi mesti Alep, Hama in Homs, ter davi vkorakale v prestolnico Damask. Zjutraj so vstopili tudi v predsedniško palačo v Damasku in ob tem vzklikali »Bog je največji«, poročajo tuji mediji.

FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Ob zavzetju prestolnice so uporniki vdrli tudi v zloglasni zapor Sadnaja, znanega tudi kot »klavnica«, kjer naj bi se dogajale hude zlorabe političnih zapornikov. Po navedbah tujih agencij so iz zapora izpustili na tisoče zapornikov.

Prebivalci Damaska so se podali na ulice, po družbenih omrežjih pa so krožili videoposnetki, ki prikazujejo, kako pojejo in plešejo. Po navedbah očividcev je bilo slišati slavnostno streljanje.

Nekateri so vdrli na veleposlaništvo Irana, enega od najpomembnejših podpornikov al Asada. Kanal Al Arabija je objavil posnetke ljudi, ki trgajo velik plakat z ograje veleposlaništva. Na njem sta bila sliki iranskega generala Kasema Solejmanija, ki je bil ubil leta 2020 v napadu ameriškega brezpilotnega letala v Iraku, in Hasana Nasrale, vodje libanonske milice Hezbolah, ki je bil ubit septembra v izraelskem zračnem napadu. Po poročanju Al Džazire je osebje veleposlaništva pobegnilo.

Damask je zapustilo tudi osebje iraškega veleposlaništva in se odpravilo v sosednji Libanon, je za AFP povedal diplomatski vir.