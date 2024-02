Slovenci, pripravite se: NIJZ razkriva, koliko časa bo še trajala intenzivna sezona gripe

Med respiratornimi okužbami, ki trenutno krožijo, je tudi gripa, ki so jo po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili v vseh starostnih skupinah. V mikrobioloških laboratorijih so doslej potrdili več kot 1900 primerov gripe, a se večina obolelih ne testira, so opozorili.

Intenzivno sezono gripe pričakujejo še dva tedna

»Gripozna obolenja in potrjeni primeri gripe so v vseh starostnih skupinah. gripe ne spremljamo sproti, pričakujemo pa, da je kot v vseh preostalih sezonah največ sekundarnih bakterijskih okužb (npr. pljučnic) in poslabšanja osnovnih bolezni, kot so srčno popuščanje, sladkorna bolezen in kronična obstruktivna pljučna bolezen,« so za STA pojasnili na NIJZ. Posebnosti te sezone v primerjavi s prejšnjimi po njihovih navedbah ni zaznati.

Kot so navedli, so v letošnji sezoni v mikrobioloških laboratorijih z metodo PCR potrdili 1918 primerov okužbe z virusi influence (1905 primerov influence tipa A in 13 primerov influence tipa B). To pa še zdaleč niso vsi, ki so preboleli gripo, saj se večina obolelih ne testira, so opozorili.

Pričakujemo, da bo takšna intenzivnost sezone, kot je trenutno, še približno dva tedna, nato pa bo postopoma upadla.

Po njihovih podatkih je bilo v letošnji sezoni proti gripi cepljenih 117.431 oseb.

Kot so pojasnili, je glede na analize izoliranih virusov influence v sezoni 2023/2024 cepivo proti gripi učinkovito podobno kot v prejšnjih sezonah. »To pomeni, da predvsem ščiti pred težjim potekom in manj pred boleznijo. Prepreči torej hospitalizacijo zaradi gripe, ne pa gripe same, kar posebno velja za starejše in krhke posameznike,« so pojasnili. Omenjenim posameznikom tako svetujejo tudi, naj upoštevajo higienska načela oz. nefarmacevtske ukrepe, kar pomeni, da se izogibajo zaprtim prostorom z veliko ljudmi, če pa se jim ne morejo izogniti, naj uporabijo masko in si skrbno umijejo ali razkužijo roke večkrat na dan.