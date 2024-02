Okužbe zgornjih dihalnih poti niso nekaj, česar se tekači bojimo, ker ne moremo več teči, prinesejo lahko dodatne in resne težave. Vemo, gripa in covid, ki sta spet tu, sta posebno nevarna za ljudi, pri katerih obstaja tveganje za bolezni srca. Namreč, okužbe dihal lahko sprožijo srčne zaplete zaradi vročine, dehidracije in vnetja, pravijo zdravniki.

Ameriški zdravniki opažajo porast srčnih težav, ki jih povzročajo okužbe dihal, in to se dogaja v vseh starostnih skupinah – tudi med mladimi odraslimi v dvajsetih letih. Vnetje lahko povzroči srčni napad pri ljudeh z zamašenimi arterijami in lahko poslabša simptome, povezane s srčnim popuščanjem ali motnjami srčnega ritma. Zima lahko poveča tveganje za srčno-žilna obolenja na več načinov, tudi zaradi sezone gripe.

Ljudje s srčno-žilnimi boleznimi ali številnimi dejavniki tveganja za bolezni srca naj poskušajo preprečiti okužbo dihal. Prepoznavanje in nadzor dejavnikov tveganja za omenjene bolezni ter osnovni ukrepi za preprečevanje okužb so načini, kako se izogniti morebitnemu dvojnemu udarcu slabe okužbe, ki sproži srčni napad.

Kako si pomagamo

Tudi tekači, zlasti maratonci, so bolj dovzetni za okužbe zgornjih dihal. Pomaga lahko več spanja, zmanjšanje splošnega stresa. Športna medicina razkriva paradoksalen odziv imunskega in gostiteljskega obrambnega sistema na vzdržljivostno vadbo: očitno stimulacijo po dolgotrajnem rednem treningu in »zatiranje obrambnega sistema« kot odziv na stalno izpostavljenost izčrpavajoči vzdržljivostni vadbi.

Tekači so dovzetni za okužbe. FOTO: Getty Images

Znano je, da sta tudi v toplem delu leta napornost vadbe pred tekmovanjem in intenzivnost teka na tekmovanju povezana s pojavnostjo težav z dihali v štirinajstih dneh po dirki. Študije prehranskih posegov so pokazale, da je antioksidant vitamin C učinkovit pri zmanjševanju pojava simptomov okužbe zgornjih dihalnih poti po maratonskih dogodkih. Povečanje vnosa antioksidantov naj bi torej dolgoročno koristilo resnim vzdržljivostnim športnikom, ki se ukvarjajo s težkimi treningi in tekmovanji.

Tek je najprej lep – in šele potem hiter.

Možni zapleti

No, zdaj smo sredi zime, gripa in covid sta stalnici, in tekači moramo vedeti, da lahko okužbe dihal sprožijo srčne zaplete zaradi vročine, dehidracije in vnetja. Še zlasti je to nevarno za ljudi, pri katerih obstaja tveganje za bolezni srca. Tega sicer ne slišimo radi, a tudi maratonci imajo povečano tveganje za srčni infarkt. To je posledica od treh do petih ur volumske preobremenitve srca, ko človek teče maraton. Če se ta poškodba sčasoma ponavlja, se v srčni mišici tvori brazgotinsko tkivo, kar lahko povzroči nenadno smrt.

Pa vendarle: tudi če živite z boleznijo srca in želite postati tekač, nikar ne obupajte. S previdnostjo, z zdravnikovim nasvetom in ustreznim in razumnim treningom je lahko tek še vedno del vašega življenja. Namreč, tek je najprej lep – in šele potem hiter. Prva stvar, ki jo morate narediti, je opraviti obremenilni test pri kardiologu, ki ve, kaj je športna rekreacija, da se prepričate, ali je tek za vas varen.