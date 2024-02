Sezona virusnih okužb: hrana za hitrejše okrevanje

Prav tako se hitro širijo okužbe z respiratornim sincicijskim virusom, za zdaj predvsem med najmlajšimi otroki. K akutnim okužbam dihal prispevajo tudi drugi za sezono običajni respiratorni virusi – kar precej je rinoviroz, torej običajnega prehlada, ki ga povzročajo rinovirusi. Sezona akutnih okužb bo predvidoma trajala do marca.

NIJZ med priporočili, kako ravnati, če opazimo znake okužbe, kot so slabo počutje, znaki prehlada, kašelj, povišana temperatura, glavobol, težko dihanje, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu, navaja, naj ostanemo doma.

»S tem omejimo širjenje okužbe. Po potrebi se posvetujemo s svojim izbranim osebnim zdravnikom po telefonu. Izogibamo se tesnejšim stikom z drugimi, dokler simptomi ne izzvenijo in ozdravimo.«

Za lažje prebolevanje gripe ali prehlada

Prehladi, viroze, gripa običajno trajajo od pet do deset dni. Ni posebnega zdravila, ki bi jih hitro odpravilo, mogoče je le blažiti simptome in predvsem je nujno uživanje dovolj tekočine in zagotavljanje primernega počitka.

Je pa res, da vitamini in minerali iz določene hrane oziroma napitkov lahko malo skrajšajo čas prebolevanja.

Kako zmanjšamo možnost okužbe dihal? Med sezono akutnih okužb so ključni preventivni ukrepi, zlasti pomembno je, da jih upoštevajo najbolj ranljivi in se obvarujejo pred resnim in neugodnim potekom bolezni, poudarjajo na NIJZ. Poleg dobrih higienskih ukrepov je ne glede na porast respiratornih okužb cepljenje proti gripi in covidu-19 še vedno smiselno. Prav tako uporaba obrazne zaščitne maske – zlasti v zaprtih, slabo prezračenih prostorih, v katerih se zadržuje veliko ljudi. In še: »Ob hladnejšem vremenu preživimo več časa v zaprtih prostorih, zato je pomembno pogosto zračenje z dovajanjem svežega zunanjega zraka in zagotavljanjem maksimalnega pretoka zraka. Prezračevanje prostorov naj bo čim bolj učinkovito in čim pogostejše.«

Piščančja juha in kislo zelje proti prehladu

Dobro znano je, da pri zdravljenju prehlada pomaga piščančja juha. Več študij je pokazalo, da snovi v njej med drugim sproščajo dihalne poti. Drugo mesto na tem seznamu zaseda kislo zelje.

To slovi po visoki vsebnosti vitamina C in drugih telesu prijaznih snovi, ki skrajšujejo trajanje okužbe.

Antibiotiki ne pomagajo

Prehlad ali viroza se kažeta s kihanjem, zamašenim nosom, glavobolom, tudi s kašljanjem in povišano telesno temperaturo. Včasih se pojavijo še prebavne mot­nje, ne glede na simptome pa antibiotiki pri virusnih obolenjih ne pomagajo.

Ti so dobrodošli le pri bakterijskih okužbah in vnetjih.

Kvaliteten spanec pomaga do boljše odpornosti.

Redna vadba in kakovosten spanec za močno odpornost

Tako z vidika preventive kot preventive je pri virusnih okužbah pomemben močan imunski sistem. Tega je najlažje okrepiti z uravnoteženo prehrano, sestav­ljeno iz svežih in sezonskih živil, z redno zmerno vadbo, izogibanjem stresu in primerno količino kakovostnega spanca.

Če preventiva vendarle ni bila uspešna, je dobro posegati po živilih, ki pospešijo okrevanje. Telo si namreč lahko opomore šele, ko se iz njega izločijo virusi.

Spanje za odpornost Virusi, ki izzovejo prehlad in gripo, prežijo tako rekoč povsod. Odlična zaščita pred njimi je (poleg rednega in doslednega umivanja rok z vodo in milom) nekaj spanja več. Tako se bo telo lažje spopadalo z virusi in vnet­ji, spočito je tudi bolj odporno proti vplivom zunanjega okolja.

Tekočina je zaveznica

Prvo pravilo pri prebolevanju gripe, prehlada ali viroze se glasi: dovolj tekočine. Topli napitki v obliki čajev in juh vlažijo sluznico grla in tako omilijo bolečine v njem, redčijo v dihalih nakopičeno sluz in jo pomagajo izločiti iz telesa.

Primerni so tudi napitki iz svežega sadja, saj telesu zagotavljajo vitamine, minerale in elektrolite, ki se pospešeno izgubljajo zaradi znojenja.

Najboljši so čaji z dodatkom medu in limoninega soka. Med zaradi svoje značilne teksture in sestave omili draženje v grlu in ščiti telesne sluznice. Hkrati po njegovi zaslugi imunski sistem lažje premaguje neprijazne mikrobe.

Izbira čajev prav tako vpliva na potek bolezni, za najučinkovitejše so se izkazali kamilični, šipkov in bezgov.

Limonin sok ob tem, da je dober vir vitamina C, spodbudi delovanje žlez, ki izločajo slino, s tem vlaži ustno votlino in olajša požiranje.

Med prebolevanjem virusnih okužb je treba piti dovolj tekočine, najbolje zeliščnih čajev z medom in limono. FOTO: Shutterstock

Še opozorilo: med in limono je čaju primerno dodajati, ko je že nekoliko pohlajen oziroma njegova temperatura ne presega 60 stopinj Celzija, saj tako ohranita vse zdravilne učinkovine.

Hrana za hitrejše okrevanje

Da bi telesu olajšali prebolevanje gripe, prehlada ali viroze, je treba imunskemu sistemu pomagati z uravnoteženo prehrano, ki naj temelji predvsem na svežem sadju, zelenjavi in celih žitih. Priporoč­ljivo se je izogibati predelanim živilom, rafiniranemu sladkorju in nasičenim maščobam.