Slovenci pozor! To so cene bencina in dizla od polnoči

Ob spremenjenih trošarinah ter spremembah glede višine dodatkov za biokomponenti bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 30. julija 2024 do vključno ponedeljka 12. avgusta 2024, znašale 1,514 evra za liter bencina, 1,528 evra za liter dizelskega goriva in 1,146 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47588 evra/liter ter ob upoštevanju 10 % dodatka biokomponente v NMB95, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,514 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 75,70 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,552 evra na liter.

Liter dizla bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45008 evra na liter ter ob upoštevanju spremenjene kotacije za napredno biokomponento v dizlu, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,528 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 76,40 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po njihovih ocenah, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,579 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,18516 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,146 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.146 evrov (brez prevoza).