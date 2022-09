Slika burila duhove v parlamentu: »Tace stran od naših otrok« (VIDEO)

Državni zbor je sejo danes nadaljeval z razpravo o predlogu sprememb družinskega zakonika, ki določa, da bodo razno- in istospolne zveze izenačene v pravnih posledicah iz zakonika, vključno z možnostjo posvojitve.

»Moram priznati, da me je bilo te razprave nekoliko strah, ker se spomnim, kakšni sta bili tisti leta 2015 in 2012 v državnem zboru. /.../ Današnji dan sem pričakoval s cmokom v grlu, ker sem vedel, da bomo spet deležni najnižje točke slovenskega parlamentarizma,« je dejal poslanec Svobode Lenart Žavbi.

Po besedah NSi pa ni razumljivo, kako ima lahko zveza med moškim in žensko enak pomen kot zveza med istospolnima osebama. Zveza med moškim in žensko je po njihovih besedah zveza, iz katere po naravi izhaja novo otroško življenje, medtem ko pri zvezi istospolnih ni tako. Še tako dobra mama ne more nadomestiti očeta in še tako dober oče ne more nadomestiti mame, so prepričani.

»Tace stran od naših otrok,« je med razpravo dejal poslanec SDS Branko Grims.

Veliko prahu pa je dvignila tudi slika svete družine, ki jo je nekdo obesil na balkon državnega zbora. Jožef, Marija in Jezus so bili kasneje umaknjeni.

V poslanskih skupinah koalicijskih strank so medtem poudarili nujnost odprave diskriminacije istospolnih parov. Predlog sledi dvema ustavnima odločbama, ki sta de facto že izenačili zakonsko zvezo raznospolnih in partnersko zvezo istospolnih, so pojasnili v SD.

Ustavno sodišče je odločilo zgolj to, da imajo istospolni pari pravico in možnost sodelovati v postopkih posvojitve, medtem ko bodo o dejanski posvojitvi v nadaljevanju razpravljali centri za socialno delo in sodišča, so izpostavili v Levici.