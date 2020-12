Znani so neuradni rezultati petkovih testiranj. Delež okuženih je še vedno visok in znaša 25,79 odstotka. Od 6.344 testiranj je bilo kar 1.636 testov pozitivnih. To pomeni, da smo še vedno daleč od povprečja, ki bi nam omogočilo sproščanje nekaterih ukrepov.Vlada je predstavila načrt, ki predvideva sproščanje posameznih ukrepov. Trenutno smo še vedno v črni fazi, sproščanje prvih ukrepov in prehod v rdečo fazo je predvideno, ko bo sedemdnevno povprečje novih okužb nižje od 1350 in število hospitaliziranih nižje od 1200.