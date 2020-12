Oglasil se je Janša, sedaj je znano, kdaj se bodo sproščali ukrepi

Načrt sproščanja ukrepov. FOTO: Twitter/janez Janša

Kateri ukrepi se bodo sproščali pod temi pogoji:

Premierje razkril, kakšen načrt glede sproščanja ukrepov je vlada sprejela skupaj s strokovnjaki iz svetovalne skupine za covid 19.»​Na predlog ministrstva za zdravje in svetovalne strokovne skupine je vlada določila kriterije za odpravo omejitvenih ukrepov za različne faze umirjanja epidemije covid 19. Zdravstvo deluje na skrajni meji zmogljivosti in le skupaj in z odgovornim ravnanjem lahko zmanjšamo obremenitve,« je tvitnil premier ob grafiki, ki razkriva, kakšne morajo biti številke covid pacientov v bolnišnicah, da se ukrepi začnejo sproščati.Kot je razvidno iz načrta, ki ga je razkril Janša, bodo ob številu na novo potrjenih okužb, ko bo sedemdnevno povprečje višje od 1350 in hkrati v bolnišnicah več kot 1200 covid pacientih, ostali v veljavi sedanji ukrepi. Naj spomnimo: v sredo je bilo potrjenih več kot 1700 okužb, dan prej več kot 2400, v bolnišnicah je 1289 covid pacientov (od tega 195 na intenzivni negi). V zadnjih sedmih dneh, vključno s sredo, je bilo potrjenih 10.231 okužb oziroma v povprečju 1461,57 na dan. Trenutno so torej izpolnjeni pogoji, da ostanejo sedanji ukrepi še naprej v veljavi.sprosti se javni potniški promet v omejenem dosegu, muzeji, knjižnice, galerije, frizerji, manikura/pedikura.odprtje servisnih dejavnosti, trgovin, vrtci in šole prve triade in učenci s posebnimi potrebami, športne aktivnosti na prostem, vključno smučišči, zbiranje do 10 oseb, odprava prepovedi prehoda občinskih meja v vseh regijah, ki dosežejo to stanjeosnovna šola in zaključni letniki srednje šole, odprava prepovedi prehoda občinskih meja v vseh občinah in gibanja v nočnem časuodprava vseh omejitev, veljajo splošni higienski ukrepi ter prepoved barov, diskotek ...