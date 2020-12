Kdaj k frizerju in kozmetičarki? Številke nakazujejo odgovor

Načrt bodo dodelali

Uradni vladni govorec za covid 19 Jelko Kacin je na petkovi tiskovni konferenci pojasnil, da bo vlada načrt sproščanja ukrepov dopolnila in še bolj operacionalizirala in da se bodo upoštevali vsi elementi (na primer razmerje med številom testov in deležem okužb). »Preračunavanje sedemdnevnega povprečja za vsako statistično regijo posebej kot tudi zasedenost bolnišničnih postelj je kompliciran postopek, ki ga je treba dodelati, saj se bolniki iz ene regije prevažajo v drugo. To se bo v naslednjih dneh dopolnjevalo,« je dodal in glede v oranžni fazi predvidenega sproščanja ukrepa prepovedi gibanja med občinami v posameznih regijah, pojasnil, da bo omejitev sproščena v regijah, ki bodo dosegle kriterije. Lahko bi bile zaprte tudi posamezne občine v neki regiji, je še dodal.



Rdeča faza

Oranžna faza

Načrt,. Trenutno smo v t. i. črni fazi, ko je sedemdnevno povprečje novih okužb višje od 1350, v bolnišnicah pa več kot 1200 covid pacientov. O možnosti, da bi kmalu sprostili prve ukrepe in bi prišli v t. i. rdečo fazo, pa je minister za zdravjeodvrnil, da bi bilo to lahko dosegljivo v nekaj dneh. Vlada bo vsak dan sproti spremljala, ali je izpolnjen vsaj eden izmed pogojev za sproščanje ukrepov in če bo, bi jih lahko sprostili v dveh dneh. Preverili smo, kakšne dnevne koronaštevilke bi morali imeti v naslednjih dneh, da bi se to uresničilo, ob tem pa poudarjamo, da gre za izračune na ravni celotne države in ne po posameznih regijah.Preberite tudi:Sprosti se javni potniški promet v omejenem dosegu, odprejo muzeji, knjižnice, galerije, frizerji, manikura/pedikura. Pogoj: Sedemdnevno povprečje dnevnih okužb pod 1350 in manj kot 1200 covid pacientov v bolnišnicah. Trenutno je sedemdnevno povprečje (od prejšnjega petka do četrtka) 1487,5, skupno število dnevno odkritih okužb v tem času pa 10413. Da bi torej npr. v sredo sprostili prve ukrepe, bi moralo biti od nedelje pa do ponedeljka (ko bi vlada odločala o tem) skupaj pod 9449 (1349,99 krat sedem) novoodkritih okužb. Od torka do četrtka je bilo potrjenih 5986 okužb, torej jih je od petka do vključno ponedeljka lahko še 3463 oziroma v povprečju 865,7 na dan, če hočemo doseči ta kriterij. Glede na pretekle izkušnje so številke ob koncih tedna (ob manj opravljenih testih) nižje, zato ta možnost ni povsem izključena. Da bi se število covid pacientov spustilo pod 1200 do ponedeljka je zelo malo verjetno, saj se zadnji teden število giblje med 1250 in 1300.Bi bilo do ponedeljka možno, da bi dosegli kriterij za sprostitev ukrepov na oranžnem seznamu, torej da bi se odprle servisne dejavnosti, trgovine, vrtci in šole prve triade in učenci s posebnimi potrebami, športne aktivnosti na prostem, vključno s smučišči, zbiranje do 10 oseb, odprava prepovedi prehoda občinskih meja v vseh regijah, ki dosežejo to stanje? Sedemdnevno povprečje dnevnih okužb bi moralo biti pod 1000, torej v sedmih dneh ne bi skupaj smeli na novo odkriti več kot 6.999 (999,99 krat sedem) okužb. Od torka do četrtka je bilo, kot že omenjeno, potrjenih 5986 okužb, torej jih je od petka do vključno ponedeljka lahko še 1.013 oziroma v povprečju 253,2 na dan, če hočemo doseči ta kriterij, kar pa je glede na krivuljo žal praktično nemogoče.