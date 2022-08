Škandal na politični sceni: Janševa poslanka s ponarejenim potrdilom čez mejo

Lidija Ivanuša, nekdanja poslanka SDS, je ena od ovadenih, ki so jih pri prehodu državne meje ujeli s ponarejenim covidnim potrdilom oziroma potrdilom o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT), poroča portal Necenzurirano.

Vprašanje v zvezi z navedenimi trditvami smo naslovili tudi na poslansko skupino SDS, njihov odgovor pa je bil jasen: »V času vlade Janeza Janše so zakoni in pravila veljala za vse. Kdor jih je kršil, je bil deležen zakonitega postopka. Nihče ni bil izvzet. Šele sedanja koalicija briše kazni svojim simpatizerjem za nazaj.«

Lidija Ivanuša. FOTO: DZ RS

Ivanuševa je sicer leta 2019 zapustila poslansko skupino SNS in se pridružila stranki SDS in njeni poslanski skupini. Kot je zapisala na facebooku, ravnanja SNS v zadnjem času ne izražajo ciljev in vrednot, zaradi katerih se je odločila za aktivno politično udejstvovanje.