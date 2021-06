Se odpravljate na pot? Na mejah že čakajo

Že dober mesec ob koncih tedna poročamo o zastojih ter čakalnih dobah na slovenskih cestah in mejnih prehodih in tudi tokrat ni drugače. Na mejnih prehodih s Hrvaško že nastajajo dolge kolone pri izstopu iz države.Na mejnih prehodih Dobovec, Zgornji Leskovec in Gruškovje čakajo po eno uro, na mejnih prehodih Jelšane, Metlika, Vinica, Petrina, Slovenska vas in Obrežje pa pol ure.Na ljubljanski obvoznici iz smeri Brda in iz smeri Viča proti Primorski ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice.