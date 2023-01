Še kamen bi zajokal: Žiga (4) za vedno zaprl oči

Mali borec Žiga se je od rojstva boril s hudo neozdravljivo in smrtonosno redko boleznijo – Menkesovo boleznijo. Zaradi nje ni mogel govoriti in hoditi, bil je povsem nemočen in odvisen od 24-urne nege in oskrbe. Čez dva tedna bi dopolnil pet let, a jih ni dočakal, so žalostno vest sporočili iz Društva Viljem Julijan.

»Smo strtih src, naš dragi Žiga je za vedno zaprl oči in odšel za mavrico. Njegovo slabotno in od težke borbe utrujeno telo ni več zmoglo in je v petek za vedno zaspal ter odšel med zvezdice,« so sporočili.

Njegova ljubeča mami je pred časom o njem zapisala: »Kljub vsem telesnim in zdravstvenim preprekam je Žiga ljubezen najinega življenja, je največji učitelj, dobrovoljček, naš zaklad in naš cartek. Vse nas uči o pomembnosti življenja, o tem, kako pomembno si je prisluhniti, živeti za danes, za ta trenutek in biti obkrožen z ljudmi, ki jih imamo najraje. Je tako čuteče bitjece, čeprav ne zmore govoriti; njegov nežni pogled in nasmeh povesta več kot tisoč izrečenih besed. Je zelo mil, nežen fantek. Živimo za vsak trenutek posebej in smo hvaležni za vsak doživeti trenutek z njim, z našim miškotom in velikim borcem.«

Žiga je bil eden prvih otrok, ki so mu pomagali v Društvu Viljem Julijan, kjer ozaveščajo in pomagajo staršem otrok z redkimi neozdravljivimi boleznimi.

Družini, mami Anji, očetu Petru in bratcu Luki, tudi v uredništvu izrekamo sožalje ob odhodu njihovega sinčka in bratca.