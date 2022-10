Se je našel v njenih besedah? Tako je Janez Janša vrnil Dominiki Švarc Pipan

»Pogosto je moč zaznati čudenje državljank in državljanov, ki se sprašujejo, kako je mogoče, da je za vrsto zaposlitev v državni in javni upravi potrebno potrdilo o nekaznovanosti, za kandidiranje na volitvah pa ne. To ni pravično,« je na nedavnem dogodku KPK dejala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Na to se je odzval prvak SDS Janez Janša: »Mogoče bi se za začetek člani vladne koalicije strank SD, Gibanje Svoboda in Levica testirali na droge? Cela Slovenija se najpogosteje čudi, zakaj se še niste.«

Dominika Švarc Pipan. FOTO: Jure Eržen, Delo

Splošno znano je, da je bil Janša obsojen zaradi tvitov, kjer je dve novinarki javne televizije RTV Slovenija označil za prostitutki (več o tem v članku Janša zaradi »prostitutk« obsojen: takšna kazen ga čaka), obsojen pa je bil tudi zaradi besed, ki jih je izrekel o vili stranke SD, zaradi česar je moral objaviti tudi opravičilo, kot mu je naložilo sodišče (več o tem v članku Sodišče zavrnilo Janšo: opravičiti se mora za laži in plačati odškodnino).

Odklonila roko

Švarc Pipanova in Janša sicer sta že pred mandatom začela precej burno. Med volilno kampanjo ji je Janša ponudil roko, a ga je ona zavrnila, kar je v javnosti dvignilo nemalo prahu. Več o tem v članku Lepa kandidatka za poslanko zavrnila Janšo, ko je ta pristopil k njej (VIDEO).

Kaj razkrivajo testi na droge

Mimogrede, koordinator Levice Luka Mesec, za katerega so po twiterju nekateri pisali, da bi moral opraviti test na droge, ga je. Rezultate smo objavili v članku Kaj je pokazal test na druge Luki Mescu?. Testiral se je tudi denimo Žan Mahnič (SDS). Več o tem v članku Razkrivamo rezultate testiranja na droge poslanca SDS.

