Lepa kandidatka za poslanko zavrnila Janšo, ko je ta pristopil k njej (VIDEO)

V času volilne kampanje se kandidati iz nasprotnega volilnega tabora srečujejo tudi na terenu na predvolilnih druženjih ali soočenjih. V kakšnem odnosu so, vsake toliko razkrijejo posamezni posnetki, kakršnega so pokazali v SDS.

Kandidatka za poslanko iz vrst SD Dominika Švarc Pipan je odločno zavrnila rokovanje s predsednikom SDS Janezom Janše, ko je ta pristopil do nje z besedami »konkurenco pozdravljamo«.

S posnetka iz Ivančne Gorice v soboto je razvidno, da se je Janša rokoval in poklepetal s Petrom Gašperšičem (Pozitivna Slovenija), Sašom Pajkom (LMŠ) in Milošem Kosićem (SD), medtem ko se je pri Švarc Pipanovi zataknilo. Njen sokandidat, ki za SD kandidira v sosednjem Grosupljem, Kosić, ni imel težav z rokovanjem in je ob tem rekel: »Mi je v čast. Želim pa vam fer predvolilni boj.«

Švarc Pipanova je zapisala, da je prvič v življenju stisk roke odklonila. »Odklonila sem stisk tiste roke, ki s figo v žepu ob ciničnem nasmešku samodržno tepta vse in vsakogar, ki se z njim ne strinja. Roke, ki neumorno verbalno klofuta, žali, napada, diskreditira in grozi državljankam in državljanom, političnim nasprotnikom, medijem, predstavnikom civilne družbe in neodvisnih institucij …, ki si podreja državne podsisteme, izvaja represijo, uničuje državo, in ob tem s ciničnim nasmeškom igra rock zvezdo.«

Kljub nasprotnemu političnemu prepričanju strank načeloma velja, da je rokovanje eden od simbolov, ki javnosti kaže pozitivno noto po povezovanju in sodelovanju, a Švarc Pipanova je prepričana, da »ponujena roka ni bila iskrena in ni bila izraz želje po sodelovanju. Z nekom, ki vedno znova prestopa vse meje spodobnega, ni možno sodelovanje, in ne zasluži mojega spoštovanja, niti zaigranega ne.« V SDS pa pravijo, da kandidatka ne pozna bontona ...

Zavrnitev ponujene roke je naletela na mešani odziv na družbenih omrežjih: nekateri so ji čestitali za načelnost in pokončno držo, drugi pa Pipanovo opozarjajo, da je pozdrav s stiskom roke osnovna gesta v naši kulturi, ki nima nobene veze s tem, kaj si o človeku, s katerim si rokuješ, misliš.

V znak dobre volje pri morebitnem poskusu reševanja ukrajinsko-ruski vojni, so si v roke celo segli ruski in ukrajinski pogajalci.