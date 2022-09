Kaj je pokazal test na droge ministru Luki Mescu?

Že nekaj časa je, kar se je pojavil posnetek ministra Luke Mesca, na katerem je bil videti precej nervozen. Nekateri so hitro iskali razlog za to in ga pozvali k opravljanju testa na droge. Tudi prek poslanskega vprašanja oziroma pobude, ki pa jo je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ustavila (več o tem v članku Besna Jelka Godec, to je zabičala Urški Klakočar Zupančič).

Zdaj je minister šel na test, zasluge za to pa ima novinarka Reporterja Katarina Keček. Z ministrstva za delo, ki ga vodi Mesec, so nam odgovorili, da mu je po intervjuju izročila test in ga pozvala, naj se testira.

Test je bil za Luko Mesca negativen na vse, kar so ga testirali. FOTO: Osebni arhiv

»Minister je sprejel izziv in z negativnim testom pokazal, da nima ničesar skrivati. V priponki prilagamo tudi fotografijo negativnega testa na vsebnost kokaina, metamfetamina, trave, metadona in opiatov,« so sporočili z ministrstva.

Pojasnilo k fotografiji: medtem ko smo pri koronavirusu upali, da se črtica (ob kontrolni) ne bo pojavila, saj je to pomenilo, da ste pozitivni, si je pri takšnem testu na droge želite.