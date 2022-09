Razkrivamo rezultate testiranja na droge poslanca SDS

Poslanci so pred časom zavrnili zakon, po katerem bi se morali funkcionarji testirati na prepovedane droge. A to ni ustavilo poslanca SDS Žana Mahniča, da ne bi ministra Luko Mesca pozval k testiranju. In to prek poslanskega vprašanja oziroma pobude, ki pa jo je zavrnila že predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič. To je med poslanci SDS povzročilo precej nejevolje, šefica poslanske skupine SDS Jelka Godec pa je na predsednico DZ naslovila celo protestno pismo.

Mahnič se je kljub temu odpravil na testiranje, potrdilo pa javno objavil. Rezultat? Poglejte spodaj.