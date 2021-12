Savinjski vlak čakal tudi Oto Pestner

O dejstvu, da so v Velenju leta 1968 po sklepu tedanjih državne oblasti in Jugoslovanskih železnic ukinili povezavo s Koroško, danes ni več veliko govora, ob izgradnji hitre ceste tretje razvojne osi med Šentrupertom in Dravogradom pa se spet obuja podpora za nujno povezavo med Ljubljano skozi Velenje v Avstrijo.

Na postaji so čakale tudi šoštanjske meščanke. Fotografije: Jože Miklavc

Kljub cesti, ki bo povezala Koroško in osrčje Slovenije s hitro cesto, pa nostalgija ob 130 let stari železniški povezavi vsaj do energetskega središča v Šaleški dolini ostaja. Ob praznovanju te obletnice so se v ponedeljek, 27. decembra, ko je prvič pripeljala parna lokomotiva iz Celja, prek Šmartnega ob Paki, Šoštanja do Velenja, izkazali vsi lokalni oblastniki skupaj s Slovenskimi železnicami ter ministrstvom za infrastrukturo.

Osrednji dogodek je bil vožnja novega potniškega vlaka stadler iz Celja do Velenja. Na žalost je bila pol stoletja železniška infrastruktura zelo zapostavljena, posodabljanja ni bilo. Vlaki, ki še danes vozijo na tej progi, so stari v povprečju kar 47 let. A so zdaj napovedi obetavne tudi ob posodabljanju prehodov in priključkov cest, že za prihodnje leto napovedujejo postopno dobavo kar 52 kompozicij stadlerja v Slovenijo, zagotovo tudi na območje SŽ Celje.

Zapel je Oto Pestner.

Na železniški postaji v Celju so na vlak vstopili celjski župan Bojan Šrot ter županje in župani občin ob progi ter nekateri drugi gostje. Jubilejne vožnje so se udeležili tudi državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Polona Rifelj, predstavniki Slovenskih železnic in drugi gostje, med njimi Janko Kopušar, župan gostiteljske občine Šmartno ob Paki, kjer je ob 13. uri potekala enourna jubilejna svečanost ob 130-letnici Savinjske proge.

Vlaki, ki še danes vozijo na tej progi, so v povprečju stari kar 47 let.

Vlak se je ustavil v Žalcu, na Polzeli, v Šmartnem pod Goro Oljko, v Šoštanju ter Velenju, ob vrnitvi pa v kraju prireditve Šmartnem, kjer je bila v Martinovi vasi osrednja slovesnost. Spregovorili so Kopušar in Rifeljeva ter direktorica potniškega prometa na Slovenskih železnicah Darja Kocjan, v krajšem kulturno-glasbenem programu pa so nastopili mladi domači glasbeniki, nekdanji delavec na železnici Franc Kačičnik ter Oto Pestner, ki je pričaral nostalgično vzdušje s svojo legendarno pesmijo – oko je pripeto na okno, na vrata vagona, ko čakam na vlak že »130« let.