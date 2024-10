Saga z mariborsko onkologijo: ministrica še danes zahteva vso dokumentacijo glede širitve

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je od direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaža Pliberška zahtevala, da ji še danes preda relevantno dokumentacijo o širitvi mariborskega onkološkega oddelka in odkupa stanovanj na Masarykovi ulici. Po pregledu dokumentacije bo do konca tedna sprejela nadaljnje odločitve.

GH Holding zanika poročanje komercialne televizije

Z ministrstva za zdravje so navedeno sporočili, potem ko so v ponedeljek na POP TV objavili dokument Družbe za razvoj infrastrukture, ki so ga pridobili. Ta naj bi razkrival, da je zaradi 13-mesečne zamude pri širitvi mariborske onkologije, ker ministrstvo za zdravje ni pravočasno odkupilo stanovanj na Masarykovi, izvajalec del GH Holding najavil za 2,3 milijona evrov stroškov.

Po informacijah POP TV naj bi GH Holding že poslal zahtevek za dejanske stroške v višini okoli 700.000 evrov, ki so nastali z vzdrževanjem gradbišča za čas do pridobitve gradbenega dovoljenja, saj je gradnja zaradi pritožbe stanovalcev iz Masarykove stala.

V podjetju GH Holding so medtem v sporočilu za javnost obe navedeni številki zanikali. »Najave zahtevka za tolikšni znesek nikoli nismo podali, prav tako pa še nismo podali zahtevka za povračilo stroškov,« so poudarili.

Pojasnili so, da je na omenjenem projektu prišlo do daljše zamude. Ta je po njihovih navedbah posledica odločitev, dejanj in oziroma ali opustitev na strani upravnih organov, oblasti in naročnika, so zapisali. Tako so skladno z zahtevami sklenjene pogodbe podali najavo zahtevka, kjer so opisali vrste stroškov, ki nastajajo zaradi zamude. Gre za fiksne stroške gradbišča, dodatne stroške zaradi podaljšanja garancij za dobro in pravočasno izvedbo del ter dodatne stroške zaradi podaljševanja bančnih garancij in zavarovanj, so dodali.

Nadgradnja oddelka za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor obsega dve fazi. Do nedavnega se je izvajala le prva, ki zajema zvišanje obstoječe stavbe za tri nadstropja in naj bi bila zaključena konec letošnjega leta. Z drugo fazo nadgradnje pa še niso mogli začeti, ker so se stanovalci na Masarykovi ulici že drugič pritožili na pridobitev gradbenega dovoljenja za sedemnadstropno novogradnjo, ki jo nameravajo zgraditi tik ob njihovih domovih.

Razmere na oddelku za onkologijo UKC Maribor in tamkajšnjem gradbišču sta si v začetku oktobra ogledala ministrica za zdravje in predsednik vlade Robert Golob. Ta je poudaril, da je gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove sedemnadstropne stavbe ob obstoječem oddelku dokončno, ne glede na odkup stavbe na Masarykovi ulici, saj da gre za ločena projekta.