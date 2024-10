Onkologija v Mariboru po načrtih, pogovori o pokojninski reformi zaključeni v začetku 2025

Odločitve današnje seje vlade, kjer so obravnavali popoplavne sanacije, pokojninske reforme in gradnje onkologije v Mariboru, je na tiskovni konferenci, ki jo je v živo prenašala STA, predstavil podpredsednik vlade Matej Arčon.

Od 334 poplavno prizadetih objektov, jih je vlada 84 že odstranila, še 20 je potrebnih rušenja. Cenitve bodo opravili do konca meseca. Te so sicer težavne, saj so objekti uničeni in ni popolnoma jasno, kakšna je bila vrednost pred poplavami.

Na eni strani se pogovarjajo s prizadetimi, po drugi strani se ukvarjajo s tem na občinskem nivoju in dogovarjajo s strokovnjaki. Le trije prizadeti so sicer izrazili namero, da naj jim država zgradi nove objekte, večinoma se odločajo za finančna nadomestila.

Druga točka na današnji seji je bila časovnica obravnavanja s socialnimi partnerji za pokojninsko reformo. Pogovori bodo predvidoma zaključeni v prvih mesecih leta 2025.

Gradnja v predvidenih rokih

V zadnjih dneh je v ospredju izgradnja onkologije v Mariboru, v načrt razvojnih programov so umestili tudi odstranitev objekta na Masarykovi ulici, ki bo odstranjen, ko bodo dogovori z vsemi deležniki končani. Gradnja se začne in se bo intenzivno izvajala v predvidenih rokih, je zagotovil Arčon. Res je, da so nekateri skušali ta trenutek izkoristiti in se okoristiti na račun gradnje, saj je bila ponujena cena mnogo previsoka, okrog dva tisočaka na kvadratni meter, - nepremičnine v Mariboru imajo nižjo tržno vrednost, je dodal.

Predsednik vlade Robert Golob pa že opravlja pogovore z morebitnimi kandidati za naslednika ministrice Stojmenove Duh, več bo znano v ponedeljek, ko bodo razkrili vsaj, ko bo začasno vodil ta resor. Ali bo znano ime novega ministra, je odvisno od predsednika vlade, je še dejal Arčon.