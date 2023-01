S skromnostjo je Veronika dočakala že 101 leto (FOTO)

V Domu upokojencev Kranj je 101. rojstni dan praznovala Veronika Žvokelj. V domu biva že enajst let. Rodila se je kot najmlajša, 14. po vrsti, na skromni domačiji pri Jakapu v vasi Volaka pod Blegošem. Ko je bila stara štiri leta, je zaradi hude bolezni izgubila očeta in mamo. Otroci so šli služit k bogatejšim kmetom po dolini. Prvo službo je dobila v tovarni Inteks. Med vojno je stanovala pri sestri Ivanki na Orehku.

14 otrok je bilo v družini.

Leta 1950 se je poročila z Jožetom Žvokljem iz Dolenj pri Ajdovščini. Najprej sta stanovala v Ljubljani. Vmes je Veronika zaključila bolničarsko šolo in se zaposlila na zavodu za transfuzijo krvi. V zakonu so se jima rodili trije otroci: Marjan, Anica in Rado. Ko so doštudirali, sta se zakonca preselila v Stražišče, kjer sta si z ogromno odrekanja in varčevanja zgradila lasten dom, kar sta si od nekdaj želela. Veronika je še danes skromna, potrpežljiva in hvaležna. Tople dneve rada preživlja zunaj na domskem vrtu.

»Ta naša draga mama je najboljša mama na svetu,« pove hčerka Anica, ki skupaj z bratoma že vsa ta leta skrbi, da bi se gospa Veronika v kranjskem domu dobro počutila. Tudi Veronikina starejša sestra Angela je dočakala zelo visoko starost, saj je umrla v 103. letu.

Ta naša draga mama je najboljša mama na svetu.

Stanovalci in zaposleni v Domu upokojencev Kranj so slavljenki pripravili praznovanje z rojstnodnevno torto in čestitko direktorice doma Nadje Gantar. Zapel je domski pevski zbor Kranjske lastovke, praznovanja pa se je udeležil tudi slavljenkin sin Marjan. Nekaj dni pozneje je Veronika praznovala v dnevni sobi na oddelku v krogu domačih. Danes je Veronika druga najstarejša stanovalka tega doma, decembra bo praznovala 102. rojstni dan Marija Janžekovič, 101. rojstni dan pa bosta letos pri njih praznovali še dve stanovalki. Lani je župan Matjaž Rakovec slavljenki izročili častno listino Mestne občine Kranj.

Slavljenka s sinom Marjanom in direktorico doma Nadjo Gantar FOTO: Arhiv Doma upokojencev Kranj

Zapel ji je domski pevski zbor Kranjske lastovke. FOTO: Arhiv Doma upokojencev Kranj