S semensko banko bodo ohranjali naravo

Vse do konca leta bo ob priljubljenem sprehajališču in izletniški destinaciji Soboško jezero z Expanom na ogled fotografska razstava z naslovom Semena za življenje. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Javnim zavodom Krajinski park Goričko, Javnim zavodom Triglavski narodni park in Notranjskim regijskim parkom izvaja projekt Life For Seeds – Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke ter obnovo in situ.

Za vodenje evidenc bodo izdelali napredno podatkovno bazo.

Najmanj 300 vrst

Osredotočajo se na varstvo treh zelo ogroženih habitatnih tipov, in sicer: suhih travnikov s kukavičevkami, travnikov z navadnim volkom in presihajočih jezer. Za te tri tipe bodo vzpostavili semensko banko, v kateri bo pri zelo nizki temperaturi shranjenih 12.000 vzorcev semen vsaj 300 različnih vrst, ki jih bodo nabrali na 21 območjih Nature 2000 po vsej Sloveniji.

V sklopu projekta so pripravili poučno razstavo. FOTO: JZ KP GORIČKO

Tako želijo obnoviti 74,1 hektarja travnikov in postati portal dobro ohranjenih, bogatih območij, stičišče med porabniki in potencialnimi proizvajalci semen. Vse akcesije, nabrane v projektu, bodo shranjene v dveh semenskih bankah: ena bo v Infrastrukturnem centru Jablje na Kmetijskem inštitutu Slovenije, njen duplikat pa v NR Ormoške lagune. Za vodenje evidenc bodo izdelali napredno podatkovno bazo, dostopno tudi prek spletne aplikacije.

V sklopu projekta so pripravili razstavo, ki na 12 panojih predstavlja delo, travnike v obnovi, njihove prebivalce ter obiskovalce in razlago habitatnega tipa, njegovih posebnosti in vzrokov za izginjanje.