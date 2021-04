S puško ustrelil policista, še nerojeni otrok bi skoraj ostal brez očeta

Pazite drug na drugega

Policijska uniforma v mnogih vzbudi strahospoštovanje. Zaradi nalog, ki jih opravljajo, da ohranjajo red v državi, pa se policisti pogosto znajdejo v nemilosti. Nemalokrat jim grozijo, jih celo napadejo, kot je moč prebrati v vsakodnevnih kronikah policije. Več o tem zagotovo lahko pove policist, ki je bil prav na današnji dan leta 1993 med opravljanjem dolžnosti ustreljen.Na facebooku je objavil sledeči zapis, ki se navezuje na dogodek, ko je mož v modrem štel 22 let: »17.4.1993, dan, ko mi je Bog podaril še eno življenje. To je dan, ko je moj še nerojen otrok imel možnost videti svojega očeta, saj je zadnjo besedo pri poskusu umora policista z lovsko šiberno puško imela sreča. Projektil je prebil desno podlaket, pot nadaljeval skozi desno medenično kost in jo prebil, ustavil se je v ledvenem vretencu ter zdrobil izrastek na njem. Zgrešil je vse vitalne organe, vse pomembnejše žile ...ostal sem živ in življenje mi je dalo priložnost videti otroke, vnuke...«Zajc opominja, da je poklic operativnega policista vsakodnevno soočanje z razmerami, ki se lahko končajo kot v njegovem primeru, lahko pa tudi huje, kot v primeru nekaterih njegovih kolegov: »Čuvajte drug drugega, saj v uniformi nikoli ne veš, kdaj si ti na preizkušnji. Biti operativni policist v uniformi je privilegij najmočnejših, je pa zelo malo cenjen, ne samo v družbi, tudi od tistih, ki bi morali prepoznati poslanstvo srčnih ljudi na terenu, svojih nadrejenih.«Poleg streljanja je omenjeni policist preživel tudi napad s sekiro, posredoval pa je tudi ob nedavnem napadu z motorno žago na državni zbor, kjer je onesposobil napadalca. Več o tem lahko preberete v članku Policist Robert, ki je razorožil moškega z motorko: Dokler nismo odprli vrat ... . Podrobni o dogodku, ko je bil ustreljen, najdete v arhivskem članku Policist Zajc je zahteval vozniško, dobil pa kroglo