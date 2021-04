Policist Robert, ki je razorožil moškega z motorko: Dokler nismo odprli vrat ...

Ta teden je slovenskim poslancem strah v kosti pognal moški, ki je pred parlament prišel z motorno žago v rokah. K sreči je bil tam tudi policist Robert Zajc, ki je moškega onesposobil in preprečil, da bi se zgodilo kaj hujšega. 51-letnik iz Slovenske Bistrice je sicer bombni tehnik in predan vodnik policijskih psov. Že trideset let dela na policiji. FOTO: Osebni arhivKot nam je pojasnil v telefonskem pogovoru, občasno dela na rentgenu v državnem zboru. Tako je bilo tudi v torek, ko so v parlamentu poslanci odločali o usodi Igorja Zorčiča na čelu DZ. Zajc je bil v času, ko je moški z motorko...