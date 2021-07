S cepivom prišli v romsko naselje: toliko se jih je cepilo

Na pobudo romskega društva Romani Union iz Murske Sobote in Društva za razvijanje prostovoljnega dela, ki v novomeškem romskem naselju Žabjak - Brezje vodi dnevni center za otroke, so tam v sredo pripravili zdravstveni delavnici in cepljenje proti covidu 19. Cepilo se je osem tamkajšnjih prebivalcev, zanimanje za cepljene je bilo sicer večje. V novomeškem romskem naselju prebiva približno 700 prebivalcev.Predstavnica novomeškega prostovoljskega društvaje za STA pojasnila, da se je cepiti želelo še dodatnih osem prebivalcev, vendar ti za to niso izpolnjevali pogojev in se morajo iz zdravstvenih razlogov o ustreznem cepivu najprej posvetovati z osebnim zdravnikom.Omenjeni delavnici in cepljenje so sicer pripravili v okviru projekta ministrstva za zdravje Krepitev zdravja romske skupnosti v Sloveniji s poudarkom na ženskah, otrocih in starejših.Zdravstvene delavnice se je udeležilo 45 staršev otrok omenjenega dnevnega centra. Tem so svetovali, kako izboljšati lastno zdravje, se zdravo gibati in prehranjevati, kako poskrbeti za higieno in s tem zmanjšati bolezenska tveganja.Ženske in mladostnice so spodbujali k obisku ginekologa, govorili so tudi o izboljšanju življenjskega sloga oziroma o omejevanju kajenja, pitja alkoholnih pijač in podobno. S prirejanjem tovrstnih delavnic želijo romski skupnosti približati storitve zdravstvenega varstva, okrepiti njeno zdravstveno ozaveščenost s poudarkom zdravja žensk, otrok in starejših, so pristavili.V sredo so se dotaknili tudi epidemije covida 19 in udeležence delavnice podučili o ukrepih za preprečevanje širjenja okužbe ter pomembnosti cepljenja. Staršem in sorodnikom uporabnikov dnevnega centra so omogočili tudi prostovoljno cepljenje, ki ga je izvedla mobilna cepilna enota Zdravstvenega doma Novo mesto, je po navedbah novomeških prostovoljcev povedala vodja Dnevnega centra za otroke BrezjeZdravstvene delavnice za odrasle se je udeležilo 45 staršev, delavnice za mlajše pa 50 otrok, je še sporočilo novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela.