Novi preobrat: to so nove številke okuženih

Mobilne enote za cepljenje, v petek, 23. julija 2021



ZD Maribor: Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi (14.00–18.00)



ZD Murska Sobota: Kuzma (7.00–7.45), Grad (8.00–10.00), Rogašovci (11.00–13.00), Cankova (13.30–15.30)



ZD Ptuj: Videm (11.00–13.00)



ZD Šmarje pri Jelšah: GD Kostrivnica (8.00 –10.00), GD Rogaška Slatina (10.00–12.00), GD Steklarna Rogaška (14.00–16.00), GD Sv. Florjan (14.00–16.00)



Zdravstveni zavod Zdravje: Ljubljana Tivoli (8.00–12.00), Vilharjev podhod (12.00–15.00), Filipov dvorec (8.00–11.00), Zvezda (16.00–19.00)

V sredo so ob 1.146 PCR-testih odkrili 69 okužb. Delež pozitivnih je tako 4,8-odstoten in torej manjši kot dan prej. V torek so namreč odkrili 111 novih okužb ob 6,1-odstotnem deležu pozitivnih.V bolnišnici se zdravi 27 bolnikov, od tega sedem na intenzivni enoti. Po nekaj dneh pa znova poročajo tudi o smrtni žrtvi zaradi covida. Skupno število umrlih zaradi tako znaša 4.426.Opravili so tudi 20.244 hitrih antigenskih testov. Aktivnih primerov je trenutno 842, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa znaša 39,9.