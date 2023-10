Ruparjevi upokojenci hoteli premierju Golobu izročiti kazensko ovadbo

Na Trgu republike v Ljubljani so se danes popoldne na shodu osmič zbrali podporniki Inštituta 1. oktober, ki ga vodi Pavel Rupar, in znova zahtevali dvig pokojnin in ukinitev rtv-prispevka. Zbrani pa so z dvigom rok tudi podprli ustanovitev nove stranke upokojencev.

Golobu hoteli izročiti kazensko ovadbo

Protestniki so se najprej ob žvižganju, piskih piščalk in prepevanju narodnozabavnih pesmi odpravili do poslopja vlade. Tam so zahteve za višje pokojnine zamenjali vzkliki proti vladi. Pred vlado so se odpravili, da bi premierju Robertu Golobu izročili kazensko ovadbo zaradi »zanemarjanja dela in odgovornosti na mestu v. d. ministra za zdravje in predsednika vlade«.

Podpredsednik inštituta Andrej Petrle je dejal, da so se zbrali, ker so nezadovoljni s stanjem v državi in da opozorijo na slabe življenjske razmere upokojencev. Drugi podpredsednik inštituta Igor Černoga pa je v nagovoru dejal, da so na ustavno sodišče vložili pobudo za presojo in razveljavitev zakonske obveze plačevanja rtv-prispevka. Menijo, da mora Radiotelevizija Slovenija (RTVS) kot javni zavod slediti željam vseh državljanov, želeli bi si tudi predstavnika upokojencev v svetu RTVS.

Večina udeležencev shoda je dvignila roko v podporo novi stranki

Rupar, ki se je zbranim danes pridružil proti koncu shoda, pa je vladi očital, da ni ukinila dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ampak iz njega naredila obvezno zavarovanje. Po njegovih besedah bo zaradi prispevka za zdravstveno zavarovanje pokojnina vsaj za 50 evrov nižja.

Zakon je obvezni zdravstveni prispevek sicer za prihodnje leto zakoličil pri 35 evrih.

Ob koncu shoda so opravili tudi glasovanje, ali naj v treh mesecih ustanovijo novo stranko upokojencev, ki se bo po Ruparjevih besedah zavzemala za pokojnine, odpravo krivic in boljše življenje upokojencev. Večina udeležencev shoda je dvignila roko v podporo novi stranki.