Poglejte, kako je bilo na Ruparjevem shodu sredi Ljubljane (FOTO)

Vodja upokojenskih protestov in vodja Inštituta 1. oktober Rupar Pavel je na Trgu republike v Ljubljani danes organiziral 7. shod upokojencev.

Tokrat je bil poudarek na humanitarnosti zaradi nedavnih poplav in popoplavne škode. Na današnjem shodu so namreč zbirali tudi sredstva za nakup novih pralnih strojev za v poplavah prizadetih upokojencev. Razdelili naj bi jih v sodelovanju z župani posameznih občin, je navedel Rupar.

Rupar je napovedal tudi vložitev zakona, ki bi upokojencem prinesel izredni dodatek k pokojninam.

7. shod upokojencev v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

7. shod upokojencev v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

7.shod upokojencev. FOTO: Črt Piksi

7.shod upokojencev. FOTO: Črt Piksi

Rupar se je ob tem obregnil ob javno rtv hišo: »Na javni TV so prepovedali prenos našega shoda. Nehajmo plačevati RTV naročnino! Ne bojte se jih! Prvi opomin, ne bo nič, drugi opomin nič, ko pride do izvršbe, pa plačajmo. Dajte položnice na stran za pol leta. Potem se ne bodo morali financirati!«

7.shod upokojencev FOTO: Črt Piksi

7.shod upokojencev FOTO: Črt Piksi

7.shod upokojencev FOTO: Črt Piksi

Skromnejša udeležba

Tokratni shod je ob skromnejši udeležbi, kot je bila na spomladanskih, sicer potekal le na enem delu Trga republike, saj je večina trga zaradi priprav na teniški turnir zagrajena. Med shodom so govorci in protestniki večkrat poudarili, da so nezadovoljni s postavljenimi ograjami, ki nakazujejo, da so jim želeli preprečiti današnje zborovanje.