Ograje na Trgu republike razbesnele Ruparja, oglasil se je celo Janša (FOTO)

V Ljubljani bo od 11. do 17. septembra potekal tretji teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, osrednje igrišče, poimenovano po teniški legendi Mimi Jaušovec, ki je bilo prvotno načrtovano v parku Zvezda, pa bo na Trgu republike, so sporočili iz Tenisa Slovenije.

In prav na Trgu republike, kot je objavil na omrežju X, predsednik inštituta 1. oktober in iniciative Glas upokojencev Pavel Rupar, postavljajo ograje. Glede na to, da je prav tam za to sredo napovedan 7.shod upokojencev, so ga ograje zmotile. »Ne, ne.. Nimate moči, da bi nas utišali, prepovedali, ukinili. Ker vse, kar počnete, delate s sovraštvom, zlobo!!! Naša moč je v enotnosti, radi se imamo, pojemo in ne sovražimo nikogar. Zahteve za pokojnine in lepo življenje v starosti boste pa vedno slišali!!! In jih ozpolnili!«, je zapisal. Ob ograje se je obregnil tudi šef opozicije Janez Janša, ki je ocenil, da ljubljanski župan Zoran Janković lahko postavi ograje tudi takrat, ko ni epidemije koronavirusa.