Rupar izvedel čistko: »Odstranili smo tri osebke, ki so se za denar dobesedno prodali Svobodi in Golobu«

Razvpiti borec za pravice upokojencev in nekdanji župan Tržiča in poslanec, danes pa predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar je očitno izvedel čistko.

Sam se ne mislim ukvarjati z njimi. Pač ne pobiram pasjih iztrebkov! Z njimi se bo ukvarjal odvetnik in tožilstvo.

Tako je na omrežju X sporočil: »Iz stranke in Inštituta 1.oktober smo izločili tri funkcionarj, ki so želeli likvidirat predsednika Ruparja in prevzeti obe instituciji. Imamo toliko več izkušenj in pameti, da znamo pošteno biti bitko tudi z siromaki na področju resnice.«

Pravi, da je njihov boj trn v peti levim in desnim političnim voditeljem, ki kalkulirajo nadaljevanje bede tudi za naslednji mandat, zato so iz vrst Glas upokojencev in društva Inštitut 1. oktober odstranili tri osebke, ki so se za denar dobesedno prodale Svobodi in Robertu Golobu in po starih UDBA sistemu delajo že videno!

Trdi, da so namestili prisluškovalne naprave

Dogajanje je opisal v daljšem zapisu na Facebooku in med drugim tako lahko preberemo: »Seveda sem pričakoval tudi "izmečke" družbe, nisem pa jih tako blizu mene. Še najmanj, da koga sprejmem v hišo kot gosta, potem pa mi pod pretvezo, da se tušira brska po računalniku dve uri, predalih, omarah, nam vdre v pisarne stranke in namešča prisluškovalne naprave..«