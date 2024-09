Lahko bi se končalo tragično. Ste slišali, kaj se je zgodilo Ruparju? (FOTO)

Razvpiti borec za pravice upokojencev in nekdanji župan Tržiča in poslanec, danes pa predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar je imel res smolo. Napadle so ga namreč ose. Bilo jih je veliko, vsaj 14 os pa ga je pičilo. A k sreči se je vse dobro končalo.

Tako je na omrežju X sporočil: »Tudi več kot 14 pikov osa me ne bo spravilo na kolena!! Vas pa opozarjam, da tole ni nedolžna zadeva in da pojdite takoj k zdravniku, če do napada pride.«.