Možno le v Sloveniji: član programskega sveta ne plačuje RTV-prispevka

Eden od predlaganih sklepov državnemu zboru (DZ) je bil včeraj imenovanje članov programskega sveta RTV Slovenije. Po nekaj kolobocijah, ali se o tem sme ali ne sme glasovati, so poslanci predloge sprejeli. Med tistimi, ki so potrjeni za nove člane programskega sveta RTV Slovenija, je tudi Vane Gošnik. Gre za kandidata SNS, o katerem je poslanka iz vrst nepovezanih poslancev Janja Sluga dejala, da ne plačuje RTV-naročnine, in prosila za razlago, kako lahko ta kandidat pripomore k dobremu delovanju javne televizije.

Vane Gošnik je na twitterju objavil tale odziv (nelektorirano): »Poslanka Sluga pravi, da ne plačujem RTV prispevka. Ne drži. To je laž. Plačujem tako, da me RTVS rubi. Lahko objavim. Ko poslanka laže.«

Kako so se na to odzvali komentatorji na twitterju? Nekateri so zamahnili z roko in mu svetovali, naj se ne zmeni za Slugovo, drugi pa so mu pojasnili, da če so ga rubili, potem to pomeni, da ni plačal, zaradi česar je do rubeža prišlo.

Pred časom smo razkrili, da polnega prispevka 12,75 evra ne plačuje niti minister Aleš Hojs. Pa bi ga moral? Več o tem v članku Koliko RTV-prispevka plačujete? To je minister, ki ne plačuje polnega.