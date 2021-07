Roman Jerala: Ni dvoma, smo na pragu četrtega vala

Smo na pragu četrtega vala epidemije, bo različica delta kriva za ponovno zapiranje države in ali bi moralo biti cepljenje obvezno? Na ta vprašanja sta v oddaji 24 ur zvečer odgovarjalas Kemijskega inštituta in nekdanja vodja svetovalne skupineJerala je dejal, da ni nobenega dvoma, da smo na pragu četrtega vala epidemije koronavirusa. Po njegovem je edino orodje, ki ga imamo na voljo proti virusu, cepljenje, a da še to ne bo ustavilo tega vala.Beovićeva pa meni, da se v Sloveniji ponavlja lanski scenarij in da je precepljenost pri nas premajhna. »Še je čas, da nekaj storimo.« Predvsem je poudarila, da je pomembno, da se cepijo ranljive skupine.Bi moralo biti cepljenje obvezno? Beovićeva je izrazila osebno mnenje, da bi bilo to smiselno. Da nekatere članice že pripravljajo zakonodajo za to, je za Slovenske novice razkril. Več o tem v članku Obvezno cepljenje proti covidu 19? »Nekatere članice EU že pripravljajo zakonsko podlago«