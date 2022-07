Roman Jerala ima slabe novice o cepivu za Slovence

Vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani Roman Jerala je na twitterju z veseljem objavil rezultate, ki so jih prejšnji teden predstavili pri Biontechu. »Ta trenutek najučinkovitejše cepivo na živalih zelo dobro zaščiti pred različico BA.4 in BA.5, kar kaže prednosti hitrega prilagajanja tehnologije mRNA. Odločitev, ali ga bomo imeli na razpolago jeseni, je v rokah EMA in FDA oz. držav (ZDA, EU),« je zapisal. Kljub temu da so rezultati študije odlične, pa opaža, da je v EU premalo aktivnosti za razvoj prilagojenih cepiv, kar bi pomenilo, da bi bili v Sloveniji jeseni ob boljša cepiva.

Kaj nam graf pove?

»V grafu vidimo primerjavo nevtralizacije različnih virusov (tehnično psevdovirusov) za miši, ki so bile cepljene z različnimi poživitvenimi odmerki. Na levi strani (modro, OMI BA.1) so rezultati cepiva prilagojenega proti omikronu, ki 8x slabše nevtralizira različico BA.5, ki že prevladuje in bo zelo verjetno poglavitna nevarnost v prihodnjih mesecih. To cepivo je sicer še vedno delovalo na omikron in BA.5 bolje od izvirnega. Cepivo priti omikronu se je že testirali na ljudeh in rezultate je Pfizer predstavil komisiji FDA. To je cepivo, za katerega upamo, da bo vsaj v omejenih količinah na voljo jeseni,« pojasnjuje.

»V sredini (rdeče, OMI BA.4/5) pa je cepivo prilagojeno za BA.5, ki deluje odlično za vse različice, 11x bolje nevtralizira BA.5, pa tudi ostale virusne različice. To je zagotovo najboljše cepivo ta trenutek iz zelo verjetno bo najboljše tudi jeseni,« pojasnjuje Jerala.

Kaj Jeralo skrbi?

Odločitev, ali bomo prejeli jeseni to cepivo, je v rokah FDA in EMA. Zakaj? »Tega cepiva še niso testirali na ljudeh, ni pa nobenega razloga, da ne bi tudi na ljudeh pokazalo tako dobrega delovanja kot na miših. To kaže prednosti tehnologije mRNA s katero lahko zelo hitro zamenjamo nukleotidno zaporedje v cepivu in ga prilagodimo na virus, s čemer bi lahko precej bolje kontrolirali pandemijo, saj bi bilo prilagojeno cepivo možno proizvesti v nekaj mesecih, v kolikor ne bi bilo potrebno izvesti testiranja na ljudeh. Tako že vrsto let delamo za gripo, ko pred sezono strokovnjaki napovedo kateri sevi gripe bodo verjetno prevladovali in potem se pripravi formulacija cepiva kot mešanica več inaktiviranih virusov brez ponovnega testiranja vsako leto. Zato menim, da gre bo ključna odločitev regulatorjev, FDA in EMA kakšne vrste testov bodo zahtevali za odobritev novih različic cepiva. Odbor FDA VRBPAC se je pred dvema tednoma odločil, da podpre razvoj in uporabo prilagojenih različic cepiva. ZDA so s Pfizerjem podpisale pogodbo o dobavi 100 milijonov odmerkov prilagojenega cepiva,« pravi.

Bo cepiva dovolj tudi za Slovence ali se bo treba zanj postaviti v vrsto in ko bo, bo? »S strani EU nisem zaznal kakršnekoli aktivnosti, da podprejo ali zahtevajo razvoj prilagojenih bolj učinkovitih cepiv, in Evropska komisija se kaže kot dokaj pasivna in več ali manj samo sledi ZDA in proizvajalcem, kar se mi zdi izgubljena priložnost glede na ekonomsko moč EU ter kapacitete za proizvodnjo cepiv, ki jo bomo jeseni morda obžalovali. Zagotovo bodo proizvajalci želeli cepiva prodati tudi v EU, vendar je vprašanje koliko najboljšega cepiva bo na voljo jeseni, ko se bo nevarnost okužb z začetkom šolskega leta in bolj hladnim delom leta še dodatno povečevala.«