Na zabavi skoraj vsi cepljeni, a velika večina zbolela za covidom: to so simptomi, ki so jih imeli

Novi koronavirus, ki ni več nov, dobiva nov zagon. Različice se širijo, v javnosti pa je vse več študij o nalezljivem virusu. Z eno od zadnjih različic virusa, govorimo o omikronu, se je na zabavi 26. novembra lani na Norveškem – pred prihodom na zabavo naj bi se testirali s hitrim testom – okužila večina prisotnih (117 prisotnih, 80 jih je bilo potrjeno okuženih, kažejo podatki Fhi.no). Med okuženimi jih je bilo cepljenih 89 odstotkov, vsi z mRNA-cepivi (cepivo pomaga pri tem, da ne zbolite za hujšo obliko covida 19), nobeden pa s poživitvenim odmerkom. Med tistimi, s katerimi je bil opravljen razgovor, teh je bilo 111, je bilo 66 takšnih, ki so imeli izrazite simptome covida, 15 pa morebitne. Po opravljenih razgovorih so ugotovili, da so žurerji največkrat poročali o naslednjih osmih simptomih: konstanten kašelj, izcedek iz nosu, utrujenost, vneto grlo, glavobol, bolečine v mišicah, vročina in kihanje.

Študija je ugotovila, da so pri cepljenih najpogostejši simptomi kašelj, izcedek iz nosu in utrujenost, najmanj pa kihanje in vročina. Strokovnjaki za javno zdravje so dodali še slabost. Prav splošni simptomi so krivi, da ne ločimo covida od navadnega prehlada, nekateri pa celo sklepajo, da je praktično pri polovici primerov prehlad pravzaprav covid. Kljub temu bi lahko zgodnji simptomi kazali, da gre za okužbo z virusom sar-cov-2. Na kaj biti pozoren? Utrujenost in občutek vrtenja ter omedlevica, piše Independent.